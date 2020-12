Brexit: premier scozzese Sturgeon, non c'è accordo che compensi quanto ci è stato portato via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' giusto ricordare che la Brexit sta accadendo contro la volontà della Scozia. Lo ha scritto su Twitter la premier scozzese, Nicola Sturgeon. "Non c'è accordo che possa mai compensare ciò che la Brexit ci porta via. È tempo di tracciare il nostro futuro come nazione europea indipendente", ha scritto Sturgeon. "Ci sarà molta attenzione - giustamente - sui costi economici della Brexit. Ma porre fine alla partecipazione del Regno Unito all'Erasmus - un'iniziativa che ha ampliato le opportunità e gli orizzonti per così tanti giovani - è vandalismo culturale da parte del governo britannico", ha aggiunto la premier scozzese. (Rel)