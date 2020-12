Brexit: al centro dell'accordo tra Ue e Regno Unito libero scambio, sicurezza e governance (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la pesca - uno dei temi più sensibili e che hanno complicato il buon esito del negoziato - l'Ue e il Regno Unito hanno concordato un nuovo quadro per la gestione congiunta degli stock ittici nelle acque dell'Ue e del Regno Unito. Il Regno Unito sarà in grado di sviluppare ulteriormente le attività di pesca britanniche, salvaguardando le attività e i mezzi di sussistenza delle comunità di pescatori europee e le risorse naturali preservate. Per quanto riguarda i trasporti, l'accordo prevede una connettività aerea, stradale, ferroviaria e marittima continua e sostenibile, sebbene l'accesso al mercato sia inferiore a quello che offre il mercato unico. Comprende disposizioni per garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'Ue e del Regno Unito si svolga in condizioni di parità, in modo da non compromettere i diritti dei passeggeri, i diritti dei lavoratori e la sicurezza dei trasporti. (segue) (Beb)