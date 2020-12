Brexit: al centro dell'accordo tra Ue e Regno Unito libero scambio, sicurezza e governance (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne l'energia, l'accordo prevede un nuovo modello di scambio e interconnettività, con garanzie per una concorrenza aperta e leale, anche sugli standard di sicurezza per l'offshore e la produzione di energia rinnovabile. Sul coordinamento della sicurezza sociale, l'accordo mira a garantire una serie di diritti dei cittadini dell'Ue e dei cittadini del Regno Unito. Ciò riguarda i cittadini dell'Ue che lavorano, viaggiano o si trasferiscono nel Regno Unito e ai cittadini britannici che lavorano, viaggiano o si trasferiscono nell'Ue dopo il primo gennaio 2021. Infine, l'accordo consente la partecipazione continua del Regno Unito a una serie di programmi faro dell'Ue per il periodo 2021-2027 (soggetto a un contributo finanziario del Regno Unito al bilancio dell'Ue), come Orizzonte Europa. (segue) (Beb)