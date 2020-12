Brexit: al centro dell'accordo tra Ue e Regno Unito libero scambio, sicurezza e governance (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine il terzo pilastro che è la governance. L'accordo istituisce un Consiglio di partenariato congiunto, per assicurare che l'accordo sia correttamente applicato e interpretato e in cui verranno discusse tutte le questioni che sorgono. L'applicazione vincolante e meccanismi di risoluzione delle controversie garantiranno il rispetto dei diritti di imprese, consumatori e individui. Ciò significa che le imprese nell'Ue e nel Regno Unito competono in condizioni di parità ed eviteranno che entrambe le parti utilizzino la propria autonomia normativa per concedere sussidi sleali o distorcere la concorrenza. Entrambe le parti possono impegnarsi in ritorsioni intersettoriali in caso di violazioni degli accordi. Questa ritorsione intersettoriale si applica a tutte le aree del partenariato economico. La Commissione ha spiegato che la politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa non sono coperte dall'accordo poiché il Regno Unito non voleva negoziare la questione. A partire dal primo gennaio 2021, non ci sarà quindi alcun quadro in atto tra il Regno Unito e l'Ue per sviluppare e coordinare risposte congiunte alle sfide di politica estera, ad esempio l'imposizione di sanzioni a cittadini o economie di Paesi terzi. (segue) (Beb)