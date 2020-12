Brexit: libero scambio, sicurezza e governance al centro dell'accordo tra Ue e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre i pilastri principali dell'intesa commerciale post Brexit raggiunto dalla Commissione europea e il Regno Unito: un accordo di libero scambio, una partnership sulla sicurezza, un consenso sulla governance. Primo pilastro, l'accordo di libero scambio. L'accordo copre il commercio di beni e servizi, ma anche altri settori di interesse dell'Unione europea, quali investimenti, concorrenza, aiuti di stato, trasparenza fiscale, trasporto aereo e stradale, energia e sostenibilità, pesca, protezione dei dati, e coordinamento della sicurezza sociale. Prevede zero tariffe e zero quote su tutte le merci che rispettano le regole di origine appropriate. Entrambe le parti si sono impegnate a garantire una solida parità di condizioni mantenendo elevati livelli di protezione in settori quali la protezione ambientale, la lotta ai cambiamenti climatici e la fissazione del prezzo del carbonio, i diritti sociali e del lavoro, la trasparenza fiscale e gli aiuti di Stato, con un'applicazione nazionale efficace, un meccanismo vincolante per la risoluzione delle controversie e la possibilità per entrambe le parti di adottare misure correttive.Per quanto riguarda la pesca - uno dei temi più sensibili e che hanno complicato il buon esito del negoziato - l'Ue e il Regno Unito hanno concordato un nuovo quadro per la gestione congiunta degli stock ittici nelle acque dell'Ue e del Regno Unito. Il Regno Unito sarà in grado di sviluppare ulteriormente le attività di pesca britanniche, salvaguardando le attività e i mezzi di sussistenza delle comunità di pescatori europee e le risorse naturali preservate. Per quanto riguarda i trasporti, l'accordo prevede una connettività aerea, stradale, ferroviaria e marittima continua e sostenibile, sebbene l'accesso al mercato sia inferiore a quello che offre il mercato unico. Comprende disposizioni per garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'Ue e del Regno Unito si svolga in condizioni di parità, in modo da non compromettere i diritti dei passeggeri, i diritti dei lavoratori e la sicurezza dei trasporti.Per quanto concerne l'energia, l'accordo prevede un nuovo modello di scambio e interconnettività, con garanzie per una concorrenza aperta e leale, anche sugli standard di sicurezza per l'offshore e la produzione di energia rinnovabile. Sul coordinamento della sicurezza sociale, l'accordo mira a garantire una serie di diritti dei cittadini dell'Ue e dei cittadini del Regno Unito. Ciò riguarda i cittadini dell'Ue che lavorano, viaggiano o si trasferiscono nel Regno Unito e ai cittadini britannici che lavorano, viaggiano o si trasferiscono nell'Ue dopo il primo gennaio 2021. Infine, l'accordo consente la partecipazione continua del Regno Unito a una serie di programmi faro dell'Ue per il periodo 2021-2027 (soggetto a un contributo finanziario del Regno Unito al bilancio dell'Ue), come Orizzonte Europa.Il secondo pilastro dell'accordo commerciale è la sicurezza. L'intesa sugli scambi e la cooperazione stabilisce un nuovo quadro per l'applicazione della legge e la cooperazione giudiziaria in materia penale e civile. Riconosce la necessità di una forte cooperazione tra la polizia nazionale e le autorità giudiziarie, in particolare per combattere e perseguire la criminalità e il terrorismo transfrontalieri. Costruisce nuove capacità operative, tenendo conto del fatto che il Regno Unito, in quanto membro non Ue al di fuori dell'area Schengen, non avrà le stesse strutture di prima. La cooperazione in materia di sicurezza può essere sospesa in caso di violazione da parte del Regno Unito del suo impegno per la continua adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la sua applicazione interna.Infine il terzo pilastro che è la governance. L'accordo istituisce un Consiglio di partenariato congiunto, per assicurare che l'accordo sia correttamente applicato e interpretato e in cui verranno discusse tutte le questioni che sorgono. L'applicazione vincolante e meccanismi di risoluzione delle controversie garantiranno il rispetto dei diritti di imprese, consumatori e individui. Ciò significa che le imprese nell'Ue e nel Regno Unito competono in condizioni di parità ed eviteranno che entrambe le parti utilizzino la propria autonomia normativa per concedere sussidi sleali o distorcere la concorrenza. Entrambe le parti possono impegnarsi in ritorsioni intersettoriali in caso di violazioni degli accordi. Questa ritorsione intersettoriale si applica a tutte le aree del partenariato economico. La Commissione ha spiegato che la politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa non sono coperte dall'accordo poiché il Regno Unito non voleva negoziare la questione. A partire dal primo gennaio 2021, non ci sarà quindi alcun quadro in atto tra il Regno Unito e l'Ue per sviluppare e coordinare risposte congiunte alle sfide di politica estera, ad esempio l'imposizione di sanzioni a cittadini o economie di Paesi terzi.Dal primo gennaio, il Regno Unito lascerà il mercato unico e l'unione doganale dell'Ue, nonché tutte le politiche dell'Ue e gli accordi internazionali. La libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Ue finirà. L'Ue e il Regno Unito formeranno due mercati separati; due distinti spazi normativi e legali. Ciò creerà barriere al commercio di beni e servizi e alla mobilità e agli scambi transfrontalieri. L'accordo di recesso sarà in vigore dal primo gennaio, proteggendo i diritti dei cittadini dell'Ue e dei cittadini del Regno Unito, gli interessi finanziari dell'Ue e la pace e la stabilità nell'isola d'Irlanda. La Commissione ha sottolineato che la piena e tempestiva attuazione di questo accordo è stata una priorità fondamentale per l'Unione europea.Un accordo equo, bilanciato, che eviterà problemi a lavoratori, imprese e viaggiatori dal primo gennaio 2021, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa. "Abbiamo finalmente trovato un accordo", ha detto aggiungendo che si tratta di "un buon accordo: equo, bilanciato" ed è "la cosa giusta e responsabile per entrambe le parti". Le negoziazioni sono state "difficili", ha ricordato. Alla fine si è arrivati a un accordo "che permetterà di evitare i turbamenti per lavoratori, imprese e viaggiatori", che "proteggerà gli interessi europei" e che "è nell'interesse del Regno Unito". Per il premier britannico Boris Johnson è stao "completato il più grande accordo commerciale, che proteggerà i posti di lavoro in questo Paese” e il traffico di merci senza tariffe. “Potremo continuare a fare affari con i nostri amici europei”, ha aggiunto Johnson. “Abbiamo ripreso il controllo delle leggi e del nostro destino”, come avevano chiesto i cittadini, ha detto Johnson. “Le leggi saranno fatte da parlamentari britannici, interpretate da giudici britannici, potremmo usare i nostri standard”, ha detto il premier.Per quanto riguarda l'entrata in applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, la Commissione ha sottolineato che si tratta di una questione di particolare urgenza. Alla luce delle circostanze eccezionali, la Commissione propone di applicare l'accordo su base provvisoria, per un periodo di tempo limitato fino al 28 febbraio 2021. La Commissione proporrà rapidamente decisioni del Consiglio sulla firma e sull'applicazione provvisoria e sulla conclusione dell'accordo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i 27 Stati membri, dovrà quindi adottare una decisione che autorizzi la firma dell'accordo e la sua applicazione provvisoria a partire dal primo gennaio 2021. Una volta concluso questo processo, l'accordo di commercio e cooperazione tra l'Ue e il Regno Unito può essere firmato formalmente. Al Parlamento europeo verrà quindi chiesto di dare la sua approvazione all'accordo. Come ultimo passo da parte dell'Ue, il Consiglio deve adottare la decisione sulla conclusione dell'accordo. (Beb)