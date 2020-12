Brexit: Sassoli, accordo chiaro, Parlamento esaminerà il testo e si esprimerà nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' positiva la notizia che oggi sia stato raggiunto l'accordo sulle future relazioni tra Ue e Regno Unito, che sarà adesso esaminato in dettaglio dal Parlamento europeo. Lo ha detto il president dell'Europarlamento, David Sassoli, in una nota. "Il Parlamento ringrazia e si congratula con i negoziatori dell'Ue e del Regno Unito per i loro sforzi volti a raggiungere un accordo storico, anche se all’ultimo minuto. Nonostante sia profondamente dispiaciuto per la decisione del Regno Unito di lasciare l'Ue, sono sempre stato convinto che una soluzione negoziata fosse nell’interesse di entrambe le parti. Questo accordo getta le basi per l’avvio di un nuovo partenariato”, ha detto Sassoli. “Tra pochi giorni, la legislazione europea non sarà più applicabile al Regno Unito. Il governo del Regno Unito è stato chiaro sulla decisione di voler lasciare il mercato unico, l'unione doganale e porre fine alla libera circolazione. Le decisioni hanno delle conseguenze: la mobilità e il commercio tra l'Ue e il Regno Unito non saranno fluidi come prima. Inoltre, è stata una scelta del governo britannico quella di non permettere una transizione più agevole mediante una proroga del termine ultimo per il raggiungimento di un accordo”, ha aggiunto. (segue) (Beb)