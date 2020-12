Speciale infrastrutture: Tav, Lega, maggioranza spaccata, solo centrodestra può governare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In commissione Trasporti, la maggioranza non ha avuto i voti per approvare lo schema di contratto per finanziamento, progettazione e realizzazione della Torino-Lione. Lo dichiarano il capo dipartimento Infrastrutture della Lega, Edoardo Rixi, ed i componenti della commissione Trasporti della Camera, Elena Maccanti (caporgruppo), Massimiliano Capitanio, Beppe Donina, Domenico Furgiuele, Antonietta Giacometti, Alessandro Morelli, Giovanni Tombolato, Federica Zanella, Adolfo Zordan. "Il Movimento cinque stelle", continuano i parlamentari in una nota, "si è confermata forza no Tav e ha abbandonato l'aula. A questo punto ci aspettiamo che abbandonino anche il governo, perché con questo stallo è a rischio la gestione dei miliardi del Recovery fund. Solo il centrodestra, che ha dimostrato per l'ennesima volta senso di responsabilità, ha i numeri per governare il Paese. Chiediamo una verifica di governo e anche il presidente Mattarella ne prenda atto e tragga le conclusioni". (Com)