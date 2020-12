Speciale infrastrutture: Ucraina, rapporto Nbu, riduzione investimenti indice su calo del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2020, l'ulteriore diffusione di Covid-19 e l'inasprimento delle restrizioni di quarantena ostacoleranno la ripresa economica. Gli indicatori ad alta frequenza mostrano un deterioramento dei sentimenti dei consumatori e delle aspettative delle imprese, sebbene le condizioni esterne rimangano ampiamente favorevoli per le imprese ucraine. L'agricoltura continuerà a contribuire in modo significativo alla caduta del Pil. Allo stesso tempo, un ulteriore allentamento della politica fiscale e una maggiore spesa pubblica per il sostegno sociale, l'assistenza sanitaria e le infrastrutture stradali potrebbero compensare in qualche modo gli ostacoli alla ripresa economica. (Rum)