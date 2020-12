Speciale infrastrutture: Tav, Gelmini (FI), avanti solo grazie a centrodestra, M5s contro interesse Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, osserva che "il Movimento cinque stelle in commissione Trasporti alla Camera si rifiuta di firmare - contro il proprio governo e contro l'interesse del nostro Paese - il contratto di programma tra il ministero delle Infrastrutture, Ferrovie e Telt per il finanziamento del Tav". La parlamentare aggiunge in una nota: "La Torino-Lione andrà avanti solo grazie ai voti decisivi del centrodestra. Come può una maggioranza di questo tipo, spaccata e in contraddizione su tutto, guidare l'Italia nei prossimi decisivi mesi? Ancora una volta i grillini antepongono la propria ideologia anti-crescita e anti-sviluppo al bene collettivo. Il presidente del Consiglio Conte rifletta". (Com)