Brexit: von der Leyen, accordo equo, bilanciato, la cosa giusta per entrambi

- Un accordo equo, bilanciato, che eviterà problemi a lavoratori, imprese e viaggiatori dal primo gennaio 2021. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa. "Abbiamo finalmente trovato un accordo", ha detto aggiungendo che si tratta di "un buon accordo: equo, bilanciato" ed è "la cosa giusta e responsabile per entrambe le parti". Le negoziazioni sono state "difficili", ha ricordato. Alla fine si è arrivati a un accordo "che permetterà di evitare i turbamenti per lavoratori, imprese e viaggiatori", che "proteggerà gli interessi europei" e che "è nell'interesse del Regno Unito". (Beb)