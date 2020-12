Speciale infrastrutture: Patuanelli, buon lavoro a Zeno D’Agostino, amministratore unico di Ram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D’Agostino, è stato "nominato ufficialmente amministratore unico di Ram. Buon lavoro Zeno". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Ram Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa, è una società in house del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a capitale interamente detenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Nasce nel 2004 con il nome Rete Autostrade Mediterranee (Ram), con l’obiettivo di attuare il cosiddetto "Programma nazionale delle autostrade del Mare" all’interno del più ampio contesto della Rete Trans-Europea dei Trasporti (Ten-T), con specifico riferimento al Corridoio trasversale Motorways of the Sea (Mos). (Rin)