Speciale infrastrutture: Astorre (Pd), metro C si farà, ma senza sprechi di soldi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sarà certo la bocciatura di un emendamento alla manovra finanziaria a bloccare la realizzazione della Metro C, che peraltro con lo stanziamento di ulteriori 4,6 miliardi (perché di tanto parliamo) sarebbe diventata la metropolitana più costosa al mondo. E con questo rassicuro tutti, compresi i comitati dei cittadini che tanto si battono per una città più all'avanguardia e di respiro europeo". E' quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, membro della commissione Trasporti di Palazzo Madama. "Dopo i fondi stanziati dal Cipe, dallo Sblocca Italia, dal bilancio per il 2019 - spiega Astorre - per completare la tratta fino a piazza Venezia sono necessari ancora 400 milioni, che saranno assegnati a seguito di richiesta, con presentazione del progetto definitivo, nell'ambito di un avviso già pubblicato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. Più che dei finanziamenti, peraltro già stanziati, qualcuno dovrebbe preoccuparsi eventualmente dell'adeguatezza del livello di progettazione dell'opera. Il Ministero, e la Commissione Trasporti di cui mi onoro di far parte, sono al lavoro per realizzare le infrastrutture necessarie che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini, e soprattutto - conclude il senatore dem - senza sprechi di risorse pubbliche". (Com)