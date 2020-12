Speciale infrastrutture: assessore Lazio, per arginatura fiume Fiora serve responsabilità di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arginatura del fiume Fiora è necessaria l'assunzione di responsabilità da parte di tutti. Lo dichiara in una nota Mauro Alessandri, assessore ai Lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità della Regione Lazio, spiegando che "preso atto delle perplessità sui lavori di arginatura del fiume Fiora, espresse dall'amministrazione del comune di Montalto di Castro, ho effettuato la scorsa settimana insieme al consigliere regionale Enrico Panunzi un sopralluogo presso la foce del fiume, dove la Regione sta effettuando importanti lavori di arginatura per un importo pari a 3.965.000 euro". "A seguito del sopralluogo ho convocato presso l'assessorato una riunione, appena conclusa, con l'amministrazione comunale di Montalto. Nel corso dell'incontro ho sottolineato che il rischio idraulico è un tema delicato e complesso, per il quale l'amministrazione regionale in questi anni ha investito molto, in termini di prevenzione e riduzione del rischio, spesso di concerto con altri enti e seguito di lunghi iter progettuali". (Com)