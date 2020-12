Speciale infrastrutture: Fincantieri completa acquisizione di Inso e Sof

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri, attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure, ha finalizzato l'acquisizione del principale ramo d'azienda che fa capo a Inso – Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A., comprensivo della controllata Sof, già parte del gruppo Condotte, in amministrazione straordinaria dal 2018, costituendo una newco, Fincantieri Infrastrutture Sociali, partecipata al 90 per cento da Fincantieri Infrastructure e al 10 per cento da Sviluppo Imprese Centro Italia Sgr SpA (Sici), in rappresentanza della Regione Toscana. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui si rafforza così la strategia di Fincantieri che fa della diversificazione e dell'integrazione del business il suo punto di forza. Con questa operazione la società consolida la propria presenza nel campo delle infrastrutture portando a compimento un percorso intrapreso da tempo, integrando le competenze del Gruppo nell'ambito della lavorazione dell'acciaio e della gestione di una filiera complessa come quella della costruzione navale. Questa operazione porta in dote a Fincantieri 1 miliardo di ordini, un carico di lavoro rilevante e internazionale, grazie a importanti commesse in Italia e all'estero (Cile, Francia, Grecia, Qatar, Algeria). La newco opererà in diversi campi: quello delle infrastrutture per la sanità; quello delle concessioni, svolgendo servizi di facility management, per i propri siti e per conto di terzi; e come system integrator nella fornitura di apparecchiature e tecnologie medicali. In questo modo sarà preservata anche la forza lavoro di Inso e Sof, attualmente pari a circa 450 addetti. (Com)