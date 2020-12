Speciale infrastrutture: Lazio, Minnucci (Pd), bilancio regionale è un vero piano per la ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato un Bilancio che possiamo tranquillamente definire un vero e proprio piano per la ripartenza a seguito dell'emergenza Covid-19". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Pd, Emiliano Minnucci. "Una manovra incentrata su una visione di sviluppo sostenibile, di investimenti pubblici, di sostegno ad imprese e famiglie oggi più che mai al centro di una grave crisi globale - continua Minnucci -. Sanità, su tutti, e poi infrastrutture, occupazione, ambiente e scuola: sono questi i temi che caratterizzano il nuovo bilancio della Regione Lazio. Sul piano della sanità, anche nell'ottica dell'emergenza Coronavirus, sono previsti interventi strutturali e di programmazione che riguarderanno cinque ambiti di policy a partire dall'integrazione 'ospedale-territorio' e 'centrale operativa'. Poi: rafforzamento dell'assistenza territoriale, utilizzo di alte Tecnologie, Telemedicina e connettività del sistema di emergenza territoriale. Il mio lavoro – prosegue Minnucci - si è concentrato sulla necessità di incrementare le risorse fondamentali per il supporto alla produzione locale e per le iniziative a sostegno della promozione e valorizzazione delle attività e dei prodotti delle nostre aziende agricole attraverso anche l'agenzia regionale Arsial. Sostegno, poi, anche al mondo della cultura con riferimento specifico alle reti di associazioni, imprese, scuole e enti locali, alle loro attività e i loro progetti che a mio avviso rappresentano una colonna portante di quel senso di comunità a cui ci dobbiamo aggrappare per ripartire tutti insieme. Infine, ma non per ultimo, la manovra finanziaria regionale, anche con il mio impegno, si concentra su un serio potenziamento dei contributi a favore degli enti locali che devono avere la possibilità di realizzare tutte quelle opere pubbliche che non possono essere più rinviate", conclude Minnucci. (Com)