Brexit: ministro Esteri irlandese, accordo raggiunto protegge Dublino e l'Ue

- Accordo raggiunto dopo quattro anni di lavoro per proteggere l'Irlanda e l'Ue dalla Brexit. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri e della Difesa irlandese, Simon Coveney, felicitandosi per l'intesa commerciale post Brexit raggiunta da Ue e Regno Unito. "Finalmente la certezza: nessun ritorno al confine chiuso; l'Accordo del venerdì santo e il processo di pace sono al sicuro; il mercato unico e le due Irlande ne faranno parte; nessun dazio sugli scambi commerciali; un nuovo inizio per le relazioni con il Regno Unito", ha scritto Coveney, accogliendo positivamente l'intesa raggiunta fra Londra e Bruxelles. (Rel)