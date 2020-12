Brexit: von der Leyen, regole e standard europei verranno rispettati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regole e gli standard europei verranno rispettati. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa. "La competizione rimarrà equa" e "le regole e gli standard europei verranno rispettati", ha detto. "Avremo strumenti efficaci per reagire nel caso di distorsioni", ha aggiunto von der Leyen. "Continueremo a cooperare con il Regno Unito in tutti i campi di mutuo interesse", come clima, sicurezza, trasporti, energia. "Insieme raggiungeremo più di quanto potremo raggiungere da soli", ha proseguito. Terzo, l'Ue ha assicurato "la prevedibilità" per quanto riguarda la pesca. Von der Leyen ha ringraziato per il lavoro fatto il caponegoziatore dell'Ue, Michel Barnier, ma anche la controparte britannica, David Frost. "Alla fine di negoziazioni di successo mi sento felice. Oggi ora mi sento appena soddisfatta e sollevata", ha affermato la presidente della Commissione Ue. (Beb)