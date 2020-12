Cuneo: Alba, inaugurato Sportello passaporti della Questura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 23 dicembre, al piano terra del Palazzo comunale di Alba (in piazza Risorgimento), la Polizia di Stato e il Comune di Alba (Cuneo) hanno inaugurato lo sportello di Polizia Amministrativa, dipendente dalla Questura di Cuneo, che si occuperà del rilascio dei passaporti e dei titoli di viaggio per minori. Lo sportello sarà aperto dal 7 gennaio 2021, due volte a settimana, martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle 12.00. L’accesso sarà consentito previo appuntamento da prendere su www.passaportonline.poliziadistato.it. Un’inaugurazione alla presenza del Questore di Cuneo Nicola Parisi e del Sindaco di Alba Carlo Bo. Si concretizza così un progetto nato grazie alla sinergia tra la Polizia di Stato e il Comune di Alba, fortemente voluto dal Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, particolarmente sensibile e attento alla realtà cuneese, e dal Sindaco di Alba Carlo Bo che sta cercando di portare in città servizi importanti per il territorio albese. Il servizio è frutto della convenzione sull’apertura di uno Sportello avanzato di Polizia amministrativa ad Alba, per il rilascio di passaporti, licenze e altri documenti, firmata il 22 giugno scorso dal prefetto Franco Gabrielli e dal Sindaco Carlo Bo nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba. Il protocollo d’intesa definisce i compiti che ciascuna istituzione assume nell’apertura del presidio della Polizia di Stato ospitato nei locali messi a disposizione dal Comune. L’apertura dello sportello nella capitale delle Langhe mira ad offrire un ulteriore servizio ai cittadini del territorio, soprattutto di coloro che, abitando lontano dal capoluogo cuneese, sono fortemente penalizzati dalle distanze, con conseguenti perdite di tempo e costi. (segue) (Rpi)