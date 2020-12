Speciale infrastrutture: Marocco, ferrovie ad alta velocità richiedono 11 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Marocco ha condiviso le stime relative al bilancio di cui il Paese nordafricano ha bisogno per espandere il suo sistema ferroviario ad alta velocità. Il ministro marocchino delle Attrezzature, Abdelkader Amara, ha dichiarato che la ferrovia ad alta velocità (Tgv) per collegare Kenitra a Marrakech richiederà un budget di 40 miliardi di dinari marocchini (4,45 miliardi di dollari). Contestualmente, il ministro ha aggiunto che il progetto di espandere la ferrovia ad alta velocità tra Marrakech e Agadir richiederà ulteriori 50 miliardi di dinari marocchini (5,57 miliardi di dollari), come parte del programma ferroviario da completare entro il 2040. Amara ha stimato che il budget totale per entrambi i progetti raggiungerà i 100 miliardi di dinari marocchini (11 miliardi di dollari). Il governo di Rabat ha contratto prestiti dalla Francia e da diversi partner per lanciare il progetto ferroviario ad alta velocità da 2 miliardi di euro. Anche paesi come l'Arabia Saudita, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti hanno finanziato la linea ferroviaria del Marocco. (Mar)