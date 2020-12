Speciale infrastrutture: Marocco, attività record per Tanger Med

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tangeri Med raggiunge un nuovo record nel 2020. La sua attività ha raggiunto il livello storico di 5,7 milioni di container in un contesto segnato dalla pandemia da coronavirus. Secondo il quotidiano "L’Economist", al 31 dicembre 2020 il traffico supererà i 5,7 milioni di container Teu (standard), con un aumento del 18 per cento rispetto al 2019. "Questo è un traffico mai raggiunto da nessun porto intorno al Mediterraneo. Il punteggio è tanto più notevole in quanto avviene durante un esercizio atipico segnato dalla crisi del coronavirus e dal quasi collasso di tutte le economie mondiali", osserva il quotidiano, spiegando che la produttività ha seguito lo stesso trend superando i 500 mila container al mese quattro volte quest'anno. "Il picco è stato raggiunto durante il mese di novembre con 553.164 container", sostiene il quotidiano, precisando che il risultato è stato ottenuto grazie all'entrata in servizio del nuovo porto Tangeri Med II. (Mar)