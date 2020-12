Speciale infrastrutture: Molise, Natale 2020, il messaggio del presidente Toma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece, con una decisione sorprendente - ha continuato il governatore - il governo nazionale ha invertito le aree di destinazione, con il risultato beffardo che il 70 per cento dei fondi che doveva andare al Sud alla fine va al Nord. Uno scippo contro il quale ci siamo uniti - tutti i presidenti delle regioni del Sud Italia, a prescindere dal colore partitico e dal credo politico - perché dobbiamo difendere gli interessi delle nostre comunità, prima che una bandiera di partito. Quei fondi spettano al Sud, alle imprese del Sud, ai lavoratori del Sud, alle infrastrutture del Sud. Faremo le barricate finché non avremo ottenuto il risultato da noi auspicato. È una battaglia di giustizia sociale, che spero possa vedere al fianco di noi governatori del Sud tutte le forze economiche e sociali dei nostri territori. Solo uniti possiamo vincere e portare a casa il risultato. L'unità e la concordia sono due concetti su cui vorrei che ci soffermassimo. Troppo spesso, in questi mesi così difficili, ho visto una ricerca spasmodica di fantomatici responsabili, dal barista incolpevole al medico in prima linea. Non è questo il momento. Abbiamo il dovere di tendere la mano a tutti i molisani. È il momento dell'unità. Lo dico anche agli amici dell'opposizione: restiamo uniti. I molisani non vogliono chiacchiere, ma azioni puntuali. Sono stati mesi difficili, dove abbiamo fatto il massimo e dove sono stati anche commessi degli errori. Non ha senso negarli. Ma nei momenti di crisi è più evidente la mancanza di servizi pubblici essenziali, emergono le scelte sbagliate degli ultimi decenni e si subisce sulla propria pelle la disorganizzazione stratificata negli anni. Puntare il dito contro il passato potrebbe essere un gioco facile. Soprattutto per me. Ma sarebbe sterile". (Gru)