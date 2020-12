Brasile: Petrobras, conclude vendita della controllata Liquigas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società afferma che la vendita "è in linea con la strategia di ottimizzazione del portafoglio e il miglioramento dell'allocazione del capitale della società", si legge in una nota diffusa alla stampa. In particolare, secondo il presidente di Petrobras, Roberto Castello Branco, il completamento della vendita della partecipazione in Liquigás rappresenta una "pietra miliare nella strategia di disinvestimento della società per ridurre il debito e concentrarsi su attività di livello mondiale". "Ci stiamo concentrando su ciò che sappiamo fare meglio e su ciò che apporta il massimo valore ai nostri azionisti. Copagaz e Nacional Gás Butano hanno una grande esperienza nella commercializzazione e distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) e continueranno a fornire ai consumatori brasiliani qualità e sicurezza", ha affermato nel comunicato. (segue) (Brb)