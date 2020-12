Brasile: Petrobras, conclude vendita della controllata Liquigas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dello sviluppo e della gestione di Copagaz, Zahran Torquato, ha sottolineato che l'acquisto di Liquigás "apporta più valore alla catena con la riorganizzazione dei player, aumenta la concorrenza e chi vincerà in questo nuovo scenario è il consumatore". Secondo Torquato, i processi di disinvestimento dell'azienda hanno avuto un impatto molto positivo sul settore. "Siamo favorevoli all'apertura del mercato nei settori più diversi perché questo porterà più investimenti, più posti di lavoro e, di conseguenza, una maggiore crescita per l'economia del Paese" ha concluso. Il direttore sovrintendente del Nacional Gás, Celso Rocha, ha sostenuto che l'acquisto consentirà un aumento della disponibilità di Gpl per i consumatori. "L'acquisizione rappresenta anche un'importante pietra miliare nella storia del Nacional Gás e nel settore del GPL. In questo modo, la nostra azienda potrà aumentare la propria attività e consolidare le proprie operazioni nel sud e nel sud-est del Paese". (Brb)