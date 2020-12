Covid: ricerca centro britannico, mutazione ceppo porterà a livelli più elevati di ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ceppo mutato di coronavirus che si sta diffondendo nel Regno Unito sembra essere più contagioso e probabilmente porterà a livelli più elevati di ricoveri e decessi l'anno prossimo. Questo quanto emerge da uno studio del Center for Mathematical Modeling of Infectious Diseases presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine. La variante è del 56 per cento più trasmissibile rispetto ad altri ceppi, in base alla ricerca, ma non ci sono evidenze che possa provocare una malattia più o meno grave. Il governo britannico ha reso noto in precedenza che la variante mutata sembra essere fino al 70 per cento più trasmissibile rispetto ad altri ceppi circolanti. (Rel)