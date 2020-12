Libano: papa Francesco a cardinal Rai, provvidenza non abbandonerà mai il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provvidenza non abbandonerà mai il Libano. Questo il messaggio inviato da papa Francesco al cardinale Beshara al Rai, patriarca della Chiesa maronita, in occasione del Natale. Nella sua lettera il Papa ha invitato la comunità internazionale ad aiutare il Paese dei Cedri ad uscire dalla grave crisi nella quale è bloccato da oltre un anno. Nel messaggio Francesco ha inoltre sottolineato l’intenzione di recarsi in Libano "il prima possibile". "A vostra Beatitudine e, tramite voi, a tutti i libanesi senza distinzione di comunità o appartenenza religiosa, vorrei rivolgere alcune parole di conforto e incoraggiamento in occasione della celebrazione della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo , Principe della Pace”, ha scritto il Papa nella sua lettera al patriarca maronita. “In questo giorno di Natale la gente che camminava nelle tenebre ha visto sorgere una grande luce la luce che allevia le paure e che suscita in tutti la speranza nella certezza che la Provvidenza non abbandonerà mai il Libano e saprà trasformare questo dolore in bene ”, ha assicurato papa Francesco. Il Papa si è rivolto anche ai leader politici libanesi, criticati dalla popolazione che li ritiene responsabili della crisi attuale. “In questa prospettiva, mi rivolgo ai leader politici e alle guide religiose prendendo in prestito un passaggio della lettera pastorale del Patriarca Elias Hoyek: ‘Voi, i monarchi, voi responsabili, voi giudici della terra, voi deputati che vivete a spese delle persone [...] siete tutti ufficialmente obbligati a perseguire i vostri ardenti sforzi al servizio dell'interesse pubblico. Il vostro tempo non è per voi, il vostro lavoro non è per voi ma per lo Stato e per il Paese che rappresentate”, ha sottolineato il Papa nella lettera al cardinale Al Rai.(Res)