Covid: Mibact, 5 milioni per fornitori beni e servizi spettacolo, 29 dicembre scade termine domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scade il 29 dicembre il bando per presentare domanda per il ristoro degli operatori della sartoria, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria e buffetteria che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato derivante da forniture per lo spettacolo. Grazie al decreto del 20 novembre firmato dal ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, sono disponibili 5 milioni di euro, provenienti dalle risorse del Fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo, istituito dal decreto Cura Italia. Lo riferisce una nota del dicastero. (segue) (Com)