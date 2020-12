Covid: Mibact, 5 milioni per fornitori beni e servizi spettacolo, 29 dicembre scade termine domande (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potranno fare istanza di contributo gli operatori con codice Ateco principale 14.12.00, 14.13.10, 14.13.20, 14.19.29, 15.20.10, 32.99.20, 77.29.10, 77.39.94 che abbiano sede legale in Italia, siano in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa, non abbiano procedure fallimentari né condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni. Ai fini dell'accesso al contributo, la domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società o della ditta, deve essere presentata a partire dalle ore 12 del 18 dicembre 2020 e fino alle ore 23:59 del giorno 29 dicembre 2020, secondo le istruzioni indicate nella piattaforma Dgcol accessibile dal sito internet del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo www.beniculturali.it e dal sito internet della direzione generale Cinema e Audiovisivo www.cinema.beniculturali.it. Se non si è in possesso di un account per l'accesso alla piattaforma si rimanda per le istruzioni al Vademecum di benvenuto. (segue) (Com)