Speciale energia: Cdp, Eni e Snam firmano accordo per la decarbonizzazione del sistema energetico

- Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Eni e Snam, a conferma del comune impegno nel percorso verso la decarbonizzazione, hanno firmato una lettera di intenti per avviare una collaborazione strategica nella transizione energetica. Lo riferisce in un comunicato il gruppo Cdp, precisando che obiettivo del'intesa è sviluppare progetti integrati in settori chiave della transizione energetica come l'idrogeno, l'economia circolare e la mobilità sostenibile, facendo leva sulle competenze delle tre società. La lettera di intenti, sottoscritta dagli amministratori delegati di Cdp, Fabrizio Palermo, di Eni, Claudio Descalzi, e di Snam, Marco Alverà, prevede che le tre aziende possano realizzare congiuntamente, lungo l'intera catena del valore, progetti integrati in settori chiave per la transizione energetica come la filiera dell'idrogeno, dell'economia circolare (tra cui l'utilizzo di biometano) e la mobilità sostenibile. In particolare, Eni e Snam apporteranno le proprie competenze tecniche e industriali complementari, rispettivamente nell'upstream/downstream e nel midstream, e Cdp le proprie competenze economico-finanziarie nonché di gestione dei rapporti con le istituzioni coinvolte nelle iniziative. (Com)