Speciale energia: Nuova Zelanda, rompighiaccio Laura Bassi in partenza per stazione antartica italiana Zucchelli

- La nave rompighiaccio da ricerca italiana “Laura Bassi”, di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs), è in partenza verso l’Antartide dal porto neozelandese di Lyttelton, nell’ambito della 36ma campagna antartica del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (Mur) e gestita dall'Enea per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico. Lo riferisce la stessa Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (Enea) in un comunicato. Grazie a un accordo tra i principali Enti nazionali che studiano le aree polari e ne gestiscono le infrastrutture, la nave Laura Bassi dà supporto a tutta la comunità scientifica, sia in Artide che in Antartide. In questa sua seconda missione antartica condurrà una campagna oceanografica di conservazione e manutenzione della strumentazione dell’Osservatorio Marino fino ad arrivare alla stazione antartica italiana “Mario Zucchelli” a Baia Terra Nova, da dove ripartirà il 24 gennaio con tutto il personale ancora rimasto nella base. (Com)