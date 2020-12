Speciale energia: Rocca Priora, apre Sportello consumatore amico, finanziato da Comune e Città metropolitana Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Rocca Priora ha aperto lo Sportello consumatore amico a cui i cittadini del territorio possono rivolgersi per avere informazioni e risolvere problemi, come assistenza e tutela con le utenze di telefono, acqua, gas ed energia elettrica, pubblicità ingannevoli, televendite o acquisti online che non sono andati a buon fine. Lo Sportello è aperto in collaborazione con Aeci Lazio, associazione di consumatori, e finanziato dal Comune di Rocca Priora e dalla Città metropolitana di Roma Capitale. “Avere anche a Rocca Priora un punto di riferimento a tutela e a supporto di noi consumatori e consumatrici è un molto importante – afferma in una nota la sindaca di Rocca Priora Anna Gentili –. Purtroppo spesso ci capita di trovarci in situazioni spiacevoli dovute alle problematiche per bollette troppo alte o servizi o acquisti ingannevoli e da oggi sappiamo a chi possiamo rivolgerci per avere un aiuto concreto nell’affrontare queste situazioni e far valere i nostri diritti. Da oggi, gli abitanti di Rocca Priora “potranno avere un punto di riferimento per avere maggiori informazioni e i nostri operatori saranno pronti ad ascoltare il cittadino e a indirizzarlo verso la giusta soluzione”, sottolinea la presidente di Aeci Lazio Susanna Giannachi. Lo Sportello si trova in via degli Olmi, 16 e sarà aperto dalle 9 alle 13 il martedì, giovedì e sabato, dalle 15 alle 19 il giovedì. (Com)