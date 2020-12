Roma: Campidoglio, ok accordo con Federazione ginnastica per impianto sportivo via Brogi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna la giunta Capitolina ha approvato l'accordo con la Federazione ginnastica d'Italia che prevede, attraverso l'applicazione dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tramite il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, la riqualificazione dell'impianto sportivo sito in via Giacomo Brogi n. 82. Lo rende noto il Campidoglio spiegando che la struttura diventerà un polo sportivo d'eccellenza con la realizzazione dell'Accademia nazionale di ginnastica ritmica, un punto di riferimento di spicco per le associazioni sportive e tutti gli atleti. "La Federazione, secondo lo schema di contratto, si occuperà della riqualificazione dell'impianto e della realizzazione di un percorso specializzato destinato al Parkour, sostenendo anche gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto stesso - si legge nella nota -. Fornirà corsi di ginnastica gratuiti a favore degli anziani e persone in condizione di fragilità socio-economica residenti nel territorio di Roma Capitale. Presso l'impianto verranno svolti allenamenti regionali e la formazione gratuita di tecnici di Parkour con tirocinio e successiva qualifica come "tecnico societario in salute e fitness Parkour Ggi-Coni- Snaq". (segue) (Com)