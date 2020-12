Roma: Campidoglio, ok accordo con Federazione ginnastica per impianto sportivo via Brogi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il Paolo Rosi e lo Stadio Berra, l'impianto di via Brogi è il terzo accordo ex art.15 approvato dalla giunta Raggi, tutti con una profonda attenzione non solo per lo sport ma anche e soprattutto per la sua vocazione sociale, e avrà una durata di diciotto anni (9 + 9). "Roma Capitale, ancora una volta, procede spedita con le federazioni per realizzare accordi a forte vocazione sociale oltre che sportiva. Siamo davvero contenti di aver trovato la massima disponibilità e impegno da parte della Federginnastica per la riqualificazione e gestione di una struttura che rappresenterà un altro fiore all'occhiello per la nostra città", dichiara la sindaca Virginia Raggi. (segue) (Com)