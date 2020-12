Roma: Campidoglio, ok accordo con Federazione ginnastica per impianto sportivo via Brogi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoravamo a questa idea da molto tempo - aggiunge il presidente della Federazione ginnastica d'Italia, Gherardo Tecchi -. Il nostro sogno è quello di realizzare un luogo di ginnastica per tutti e un centro di eccellenza per la ritmica, creando uno spazio dedicato alla maglia azzurra e alle attività del quartiere, del città e della regione - dal vertice alla base e viceversa - con un percorso di Parkour che permetta ai giovani di dare libero sfogo alle loro esigenze motorie in un area dedicata al benessere sportivo della cittadinanza di tutte le età. Ringrazio il Comune di Roma - dal Sindaco Virginia Raggi all'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Daniele Frongia - per la disponibilità e la sensibilità rivolta al nostro movimento. In un paese dove il deficit dell'impiantistica sportiva è ancora grande, ricevere in gestione un impianto del genere, nella Capitale d'Italia, alla vigilia del Natale dell'emergenza sanitaria, con le palestre chiuse in tutto il territorio nazionale e il distanziamento sociale, è come vedere una stella cometa in cielo. Ci scalda il cuore e ci fa guardare al futuro con la rinnovata speranza di ritrovarci presto, tutti insieme, nella nuova straordinaria accademia ginnica romana", conclude Tecchi. (Com)