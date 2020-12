Speciale energia: Gazprom trasferisce azioni a propria controllata per evitare sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni dell'operatore Nord Stream 2 AG, che in precedenza era di proprietà di Gazprom, sono state trasferite alla sua controllata Gazprom Mezhdunarodnye Projekty. Lo ha reso noto l'agenzia "Ria Novosti". La controllata di Gazprom possiede il cento per cento dei voti attribuibili alle azioni che compongono il capitale sociale di Nord Stream 2 AG, come ha riferito la società capogruppo. In precedenza, Gazprom Mezhdunarodnye Projekty ha anche acquisito il 51 per cento delle azioni di Nord Stream AG, l'operatore del gasdotto Nord Stream. A novembre, Gazprom vi ha trasferito azioni di società che partecipano ai progetti Turkish Stream e Blue Stream. (Rum)