Speciale energia: Marocco-Israele, Kushner porta a Rabat investimenti per 3 miliardi di dollari

- Dfc investirà quindi 3 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per progetti in Marocco e in coinvestimenti con partner marocchini per progetti nell'Africa sub-sahariana. L'accordo include anche il lancio di un'iniziativa per stanziare un miliardo di dollari in investimenti in progetti che promuovono l'emancipazione economica delle donne in Medio Oriente e Nord Africa. Secondo il comunicato stampa della Dfc, per ogni dollaro di finanziamento pubblico, questo nuovo programma dovrebbe mobilitare più di 9 dollari in investimenti privati, generando miliardi di dollari in nuove esportazioni e investimenti e creando migliaia di nuovi posti di lavoro. Prosper Africa è un'iniziativa dell'amministrazione di Donald Trump, che mira a collegare le imprese Usa e africane con nuovi acquirenti, fornitori e opportunità di investimento. La "leadership visionaria" di Mohammed VI pone la regione su "una traiettoria promettente", ha spiegato Kushner. Ad oggi, e da giugno 2019, sono stati conclusi più di 280 accordi per un totale di 22 miliardi di dollari in nuovi investimenti ed esportazioni in più di trenta paesi del continente. I settori più rappresentati sono l'energia, l'agroalimentare, l'aeronautica e la difesa, oltre alla sanità. (Res)