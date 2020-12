Speciale energia: Spagna, Capital Energy investirà 100 milioni in progetti rinnovabili in Comunità Valencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capital Energy ha annunciato un investimento di 100 milioni di euro per la realizzazione di due parchi eolici e di un impianto fotovoltaico nella Comunità autonoma spagnola di Valencia. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, gli impianti avranno una potenza complessiva di 125 MW e una capacità produttiva annua di 292 mila MWh, l'equivalente del consumo di 109.300 abitazioni. Dal punto di vista socio-economico, i progetti contribuiranno alla creazione di 625 posti di lavoro nei periodi di punta della costruzione e di circa 35 posti di lavoro permanenti nelle fasi di esercizio e manutenzione. Il parco eolico "Sabatera" sarà situato nei comuni di Tirig e Salzadella a Castellon, avrà una capacità installata di 37,4 MW e richiederà un investimento di 35,2 milioni di euro. Quello di "Barcella" sarà localizzato sempre a Tirig e Salzadella ed avrà una potenza di 37,4 MW con un investimento di 35 milioni di euro. Mentre l'impianto fotovoltaico di 50 MW di Ayora avrà un costo complessivo di 30 milioni. La società ha recentemente reso pubblico il suo business plan, che comprende l'intenzione di investire oltre 10 miliardi di euro con l'obiettivo di raggiungere 13 GW di energia rinnovabile operativa entro il 2025. Se questi numeri fossero raggiunti, Capital Energy avrebbe uno dei più grandi portafogli di progetti rinnovabili in Spagna e Portogallo. (Spm)