Speciale energia: Spagna, Endesa investe 29,5 milioni nel suo impianto a ciclo combinato di As Pontes

- L'azienda energetica spagnola Endesa, al 70 per cento di proprietà del gruppo Enel, ha stanziato 29,5 milioni di euro per rafforzare la capacità della centrale a ciclo combinato di As Pontes a Ferrol in Galizia, per far fronte all'attuale transizione energetica ed è ora pronta a riprendere la normale attività. Secondo quanto riferito dalla società in una nota, i lavori di miglioramento e revisione hanno richiesto più di tre mesi con il coinvolgimento di oltre 40 imprese e 280 lavoratori esterni. Endesa ha assicurato che con questa revisione l'impianto As Pontes ha acquisito una posizione rilevante per competere nel mercato dell'energia elettrica. "Il nostro obiettivo è quello di sostenere il crescente parco di energie rinnovabili, per il quale gli aggiornamenti e i miglioramenti che abbiamo introdotto saranno molto utili", ha spiegato il responsabile della struttura, Pablo Blanco Barca. (Spm)