Speciale energia: Adriano Alfani nuovo amministratore delegato di Versalis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Versalis, società di Eni che opera nella chimica, ha nominato Adriano Alfani amministratore delegato con decorrenza dal primo gennaio 2021. Lo riferisce un comunicato stampa di Eni. Il Consiglio ha inoltre deliberato le deleghe esecutive da attribuire al presidente e al nuovo Ad, a partire dalla medesima data. Adriano Alfani approda a Versalis dopo 20 anni di esperienza nell’industria chimica internazionale, in cui ha raggiunto i livelli di Senior Global Business Director e Senior Global Strategy Director operando in mercati di notevole entità, importanza e complessità, e ricoprendo diversi ruoli in ambito internazionale. Alfani ha iniziato la sua carriera in EniChem e nel 2001 è entrato in Dow, dove ha operato adottando un modello di business basato sui principi dell’innovazione, dell’economia circolare e della sostenibilità. L’attuale Amministratore delegato di Versalis, Daniele Ferrari, lascerà la società a fine anno. Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha commentato: “Desidero ringraziare Daniele per l’eccellente lavoro svolto in questi anni di attività”. Versalis, nell’augurare buon lavoro ad Alfani, tiene a evidenziare come Ferrari abbia contribuito a migliorare i risultati della società e impostato con efficacia, in linea con la strategia di Eni, il percorso di transizione verso una chimica sempre più sostenibile e circolare, trasformando il modello di business di Versalis e collocandola tra i leader della chimica internazionale. (Res)