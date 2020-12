Covid: Torino, 16 milioni per l'emergenza nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo seguito alla deliberazione sulla rinegoziazione dei mutui approvata il 14 ottobre 2019 - e alla nota del 5 novembre 2020 della Cassa Depositi e Prestiti che ha rimosso il vincolo della destinazione dei risparmi per investimenti, ieri il Consiglio comunale di Torino ha deciso di avvalersi negli anni 2021, 2022 e 2023 dell’opportunità di usare le maggiori risorse ottenute per finanziare la spesa corrente, approvando una deliberazione ad hoc nella seduta del 23 dicembre 2020 (21 voti favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto). Per il 2021, ha affermato l’assessore Sergio Rolando, si tratta di circa 16 milioni di euro. Così come previsto da un emendamento proposto dalla Giunta e sollecitato da consigliere e consiglieri di maggioranza e di opposizione in Commissione, le risorse potranno essere utilizzate nell’esercizio 2021 per far fronte alle maggiori spese causate dall’emergenza Covid-19, con particolare riferimento a quelle previste per il comparto educativo per la gestione degli spazi didattici e la distribuzione dei pasti in sicurezza, nonché alle minori entrate di tipo patrimoniale e tariffario a sostegno dei soggetti danneggiati dal punto di vista sociale ed economico nel contesto emergenziale. Il provvedimento era stato presentato e discusso nelle sedute del 16 e 18 dicembre 2020 delle Commissioni Prima e Controllo di gestione, presieduta da Marco Chessa. (Rpi)