Speciale scuola: Azzolina istituisce il Comitato tecnico scientifico sulla storia della scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzare la storia della scuola e delle istituzioni scolastiche. Recuperare e tutelare la memoria del nostro patrimonio storico educativo. Questo l'obiettivo del Comitato tecnico scientifico istituito dalla ministra dell'Istruizione Lucia Azzolina. Il gruppo - riferisce una nota del dicastero - sarà composto da esperti di comprovato livello scientifico che, a partire dai numerosi testi documentali presenti nelle biblioteche del Ministero dell'Istruzione, avranno il compito di promuovere la storia della Scuola e delle istituzioni educative italiane, ricostruendo il lungo viaggio dell'evoluzione scolastica del nostro Paese dal 1861 a oggi. Il lavoro del comitato sarà messo a disposizione di scuole e studiosi e potrà essere utilizzato anche nell'ambito dell'Educazione civica, rendendo la storia della scuola un segmento vivo della formazione di ciascuno studente e ciascuna studentessa. L'azione del Comitato contribuirà anche ad arricchire e sviluppare la mostra "Dal libro Cuore alla lavagna digitale", l'esposizione permanente che illustra il percorso dell'istruzione in Italia, allestita presso il ministero dell'Istruzione e inaugurata lo scorso 17 dicembre. Il Comitato è presieduto dal capo dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del ministero dell'Istruzione, Marco Bruschi. (Com)