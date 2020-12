Speciale scuola: Conte, differenziare orari per far ripartire didattica in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per cercare di superare alcune criticità nel sistema della scuola "stiamo lavorando con un criterio diverso: non possiamo pensare che da Roma riusciamo a far funzionare bene tutti i comparti e dunque stiamo lavorando con le prefetture per coordinare tutte le autorità locali e scolastiche per trovare soluzioni i flessibili". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. Anche "differenziando gli orari di ingresso e le aperture delle scuole stesse, nel segno della flessibilità", ha aggiunto ricordando come l’obiettivo sia quello di "tornare alla didattica in presenza anche nelle scuole secondarie superiori, per quanto al 75 per cento". (Rin)