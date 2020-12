© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1 ha chiarito che "dobbiamo riportare la didattica in presenza almeno al 50 per cento" per le scuole secondarie superiori "e dobbiamo farlo con il massimo della flessibilità". (Rin)