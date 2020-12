Speciale scuola: De Micheli, vogliamo riaprire il 7 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo riaprire” le scuole “il 7 gennaio”. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ospite a Sky Tg24. “Stiamo lavorando insieme con Azzolina e Lamorgese, insieme ai prefetti, per definire modelli organizzativi territoriali”, ha spiegato. Per quanto riguarda le grandi città metropolitane, De Micheli ha detto che “c’è un problema aperto”. “Dobbiamo scaglionare non solo gli orari di ingresso della scuola - ha spiegato - ma anche delle altre attività produttive”. (Rin)