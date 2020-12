Speciale scuola: Califano (Pd Lazio), oltre 2.6 milioni euro per sostenere didattica a distanza Roma e comuni litorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo messo in campo un importante stanziamento, di oltre 2.6 milioni di euro, per sostenere la didattica a distanza di Roma e dei comuni del litorale. La pandemia da Covid ha modificato profondamente le vite di tutti noi, anche e soprattutto degli studenti che hanno dovuto confrontarsi con la cosiddetta Dad". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Ecco perché - aggiunge - era giusto sostenere le amministrazioni assegnando dei fondi per l'acquisto di materiali e servizi idonei a garantire la didattica a distanza alle istituzioni scolastiche o agli studenti che ne siano sprovvisti, oltre che a sostenere i servizi di mensa, trasporto scolastico dei ragazzi del primo ciclo con priorità agli alunni con disabilità e per la fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti nel proprio territorio. I ragazzi sono il nostro futuro, è nostro dovere metterli nelle condizioni di poter esprimere il loro talento negli studi e dare il proprio contributo una volta inseriti nel mondo del lavoro. Ai Municipi di Roma andranno 2.2 milioni di euro, Ardea 40mila, Anzio 51mila, Cerveteri 38mila, Civitavecchia 53mila, Fiumicino 75mila, Ladispoli 32mila, Nettuno 43mila, Pomezia 58mila, Santa Marinella 16mila". (Com)