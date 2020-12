Speciale scuola: intesa governo-Regioni, ripartenza il 7 gennaio, superiori in presenza al 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata raggiunta un'intesa tra governo, Regioni, Province e Comuni sulle "Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico". A quanto si apprende la riunione della Conferenza unificata, convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha concordato la ripartenza dell'attività scolastica in presenza al 50 per cento (nelle scuole superiori di primo e secondo grado) a partire dal 7 gennaio. Alla Conferenza unificata hanno partecipato anche le ministre dell'Istruzione, Lucia Azzolina, dell'Interno, Luciana Lamorgese e dei Trasporti, Paola De Micheli oltre a Regioni, Anci e Upi. (Rin)