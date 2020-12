Speciale difesa: Russia-Usa, Putin, avvicendamento alla Casa Bianca non cambierà la relazione fra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambio di leadership negli Stati Uniti non comporterà nuove difficoltà per la Russia e non muterà la natura dei rapporti fra i due Paesi. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, secondo cui Mosca non deve farsi influenzare dall'avvicendamento fra Donald Trump e Joe Biden nelle proprie scelte, nell'economia e nella sfera della difesa. "Ora, per quanto riguarda il fatto che lì la leadership negli Usa sta cambiando, non credo che questo ci creerà delle difficoltà. Dovremo strutturare adeguatamente il nostro lavoro nell'economia, aumentando la nostra capacità di difesa", ha dichiarato Putin nella riunione congiunta del Consiglio di Stato e del Consiglio per lo sviluppo strategico della Federazione Russa. (Rum)