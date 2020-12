Speciale difesa: Nicaragua, Hrw, da legge contro "ingerenza straniera" nessuna speranza di voto libero e giusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "Legge di difesa dei diritti del popolo all'indipendenza, la sovranità e l'autodeterminazione per la pace" è stata approvata lunedì con i voti favorevoli di 70 parlamentari del Fronte sandinista per la liberazione nazionale (Fsln), il partito del presidente Daniel Ortega. Le principali critiche sono rivolte al contenuto del lungo articolo uno della legge, che priva del diritto di "aspirare alle cariche popolari" i cittadini considerati "traditori della patria": "i nicaraguensi che organizzano o finanziano un colpo di stato, che cercano di alterare l'ordine costituzionale, che incitano o evocano azioni terroriste, che auspicano l'ingerenza straniera negli affari interni, che chiedono interventi militari, che si organizzino con finanziamenti di potenze straniere per eseguire atti di terrorismo e destabilizzazione, che propongano e gestiscano blocchi economici e operazioni straniere contro il paese, coloro che chiedono o esaltano l'imposizione di sanzioni contro lo Stato del Nicaragua e tutti coloro che ledono gli interessi supremi della nazione". (Nys)