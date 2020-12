Speciale difesa: sindacati, accordo su imposizione fiscale frontalieri italiani in Svizzera apre nuova stagione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il negoziato ha inoltre permesso che il nuovo trattamento che andrà a regime successivamente all'entrata in vigore del trattato, possa ridurre sensibilmente le differenze tra i lavoratori e consentire una maggior difesa dei salari medio/bassi, attraverso gli impegni assunti per: l'innalzamento della franchigia a 10 mila euro (credito d'imposta incrementato per tutti i lavoratori frontalieri italiani nei paesi confinanti o limitrofi), la non imponibilità degli assegni familiari, la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti. Il contesto di una crisi economica conseguenza della pandemia, ha richiesto che il negoziato rafforzasse tanto gli strumenti di tutela per i lavoratori frontalieri in caso di disoccupazione attraverso l'innalzamento della Naspi in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, quanto che il Governo si assumesse l'impegno sul riconoscimento delle pari condizioni per l'uso sempre più diffuso del lavoro agile. (Rin)