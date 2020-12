Speciale difesa: Russia, tribunale moscovita condanna consigliere comunale Galjamina a due anni di libertà vigilata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata municipale del distretto Timirjazevskij di Mosca, Julia Galjamina è stata condannata a 2 anni di libertà vigilata per ripetute violazioni delle norme per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche. "La corte ha rilevato che Galjamina, con le sue azioni, ha commesso ripetute violazioni della procedura stabilita per lo svolgimento di eventi pubblici", ha dichiarato il giudice Anatolij Belyakov, leggendo il verdetto. L'accusa aveva ha chiesto di condannare Galamina a tre anni di colonia a regime generale. La difesa ha insistito per l'assoluzione totale. Gli avvocati si sono appellati al fatto che le riunioni cui ha partecipato sono state estremamente pacifiche. La deputata municipale è chiamata a responsabilità per aver pubblicato all'inizio di luglio, inviti all a prendere parte il 15 luglio a una manifestazione nel centro di Mosca non approvata dalle autorità. In precedenza è stata ripetutamente ricondotta alla responsabilità amministrativa per violazioni simili. Galjamina definisce motivate politicamente le accuse contro la propria persona, volte a limitare i propri compiti istituzionali. (Rum)