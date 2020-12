Covid: Renzi, mettiamo da parte tensioni, buon Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'augurare buon Natale su Facebook, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, invita "per qualche ora" a mettere "da parte le difficoltà e le tensioni di questo periodo così particolare". Quest’anno, aggiunge, "un pensiero speciale a chi è solo, magari isolato in ragione della pandemia. A chi è in ospedale, a chi è in carcere. E un pensiero a tutte quelle famiglie che vivono il primo Natale senza un figlio, senza un genitore, senza il marito o la moglie. Che la magia del Natale ci aiuti a vivere con gioia queste ore. E a ripartire", conclude Renzi.(Rin)